Covid Basilicata | oggi 7 contagi | bollettino 29 giugno

(Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Sono 7 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 29. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 642 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 99. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (-5) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 676 (-97). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.642 dosi. Finora sono 290.393 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,5 per cento) e 156.494 quelli che hanno ricevuto anche la ...

