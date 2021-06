Covid, ad Abu Dhabi l’ingresso a scuola sarà consentito solo ai vaccinati (Di martedì 29 giugno 2021) Le autorità di Abu Dhabi hanno annunciato che dal 20 agosto l'accesso a molti luoghi pubblici, tra cui scuole, centri commerciali e ristoranti, sarà consentito solo alle persone vaccinate contro il Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 giugno 2021) Le autorità di Abuhanno annunciato che dal 20 agosto l'accesso a molti luoghi pubblici, tra cui scuole, centri commerciali e ristoranti,alle persone vaccinate contro il. L'articolo .

Advertising

tizianotoniutti : RT @futuroprossimo: Un gruppo di scanner facciali è stato sistemato in punti strategici di #AbuDhabi: rileva il #Covid in pochi istanti con… - futuroprossimo : Un gruppo di scanner facciali è stato sistemato in punti strategici di #AbuDhabi: rileva il #Covid in pochi istanti… - bisagnino : Ad Abu Dhabi gli scanner facciali testano il Covid-19 in pubblico, all’istante - wamnews_italian : Dipartimento della Salute - Abu Dhabi autorizza l'uso di scanner EDE per rilevare le infezioni da Covid-19 - wamnews_italian : Il comitato per le emergenze, le crisi e i disastri di Abu Dhabi amplia il lancio degli scanner EDE Covid-19 in tut… -