Covid: a Milano 26 casi, zero a Monza (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Sono 38 i nuovi casi di Covid19 in provincia di Milano, di cui 26 in città. In Lombardia, non si registrano positivi nelle province di Monza, Sondrio e Cremona. Ce ne sono invece 19 a Varese, cinque a Pavia, sei a Mantova e 10 a Brescia. Un caso a Bergamo, 2 a Como, Lecco e Lodi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021), 29 giu. (Adnkronos) - Sono 38 i nuovidi19 in provincia di, di cui 26 in città. In Lombardia, non si registrano positivi nelle province di, Sondrio e Cremona. Ce ne sono invece 19 a Varese, cinque a Pavia, sei a Mantova e 10 a Brescia. Un caso a Bergamo, 2 a Como, Lecco e Lodi.

Covid, in Lombardia 98 nuovi casi e 3 decessi. A Milano città 26 contagi In Lombardia, dall'inizio dell'epidemia di Covid - 19, sono risultate positive al Sars - CoV - 2 841.696 persone (+98; i casi positivi segnalati ieri erano 841.598 e l'aumento sul giorno precedente era stato +46), secondo i dati forniti dalla ...

Coronavirus in Lombardia: meno di 100 nuovi positivi Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-2). Non ci sono nuovi positivi nelle province di Cremona, Monza, Sondrio ...

