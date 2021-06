Covid a Maiorca, dentro l’hotel degli studenti contagiati a Palma. Un ospite: «Corrono nei corridoi, fanno festa e scherzi telefonici: è un inferno» (Di martedì 29 giugno 2021) Il racconto di un 30enne dall’«hotel puente» in cui sono stati messi 249 degli studenti coinvolti nel maxi focolaio dell’isola, 62 sono già risultati positivi: «Musica a tutto volume per ore e lancio di frutta dai balconi: qui è difficile per chi sta male» Leggi su corriere (Di martedì 29 giugno 2021) Il racconto di un 30enne dall’«hotel puente» in cui sono stati messi 249coinvolti nel maxi focolaio dell’isola, 62 sono già risultati positivi: «Musica a tutto volume per ore e lancio di frutta dai balconi: qui è difficile per chi sta male»

Advertising

fanpage : Maxi focolaio a Maiorca, 850 positivi, migliaia in quarantena - Corriere : Maiorca, dentro l’hotel degli studenti contagiati. Un ospite: «Corrono nei corridoi, fanno festa e scherzi telefoni… - RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - Sargans2 : Immaginate andare in vacanza in Spagna. ?? - infoquotidiana : Covid Maiorca, 950 studenti contagiati -