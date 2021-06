Covid-19, sviluppata mascherina che rileva il virus (Di martedì 29 giugno 2021) Covid-19, creata dall’Università di Harvard una mascherina dotata di minuscoli sensori in grado di riconoscere e diagnosticare, nell’arco di 90 minuti, la presenza di virus Creata dai ricercatori del Mit (Massachusets institute of technology) e dall’Università di Harvard una mascherina dotata di biosensori in grado di riconoscere e diagnosticare, in soli 90 minuti, la presenza di diversi virus: dal Covid-19, all’Ebola. La mascherina in questione, scoperta anche grazie al contributo di un’azienda di Milano che produce tessuti in fibra ottica e attraverso uno studio ... Leggi su zon (Di martedì 29 giugno 2021)-19, creata dall’Università di Harvard unadotata di minuscoli sensori in grado di riconoscere e diagnosticare, nell’arco di 90 minuti, la presenza diCreata dai ricercatori del Mit (Massachusets institute of technology) e dall’Università di Harvard unadotata di biosensori in grado di riconoscere e diagnosticare, in soli 90 minuti, la presenza di diversi: dal-19, all’Ebola. Lain questione, scoperta anche grazie al contributo di un’azienda di Milano che produce tessuti in fibra ottica e attraverso uno studio ...

