Covid-19, il bollettino aggiornato sui contagi in Campania (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto La Regione Campania ha diramato il consueto bollettino ordinario sui contagi da Covid-19. I positivi del giorno sono 117 a fronte di 7.371 tamponi molecolari. Non si segnalano decessi nelle ultime 48 ore. Di seguito il riepilogo: Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 117 (*) di cui Sintomatici: 37 (*) * I dati si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 7.371 Tamponi antigenici del giorno: 7.472Deceduti: 22 (**) 0 deceduti nelle ultime 48 ore, 22 deceduti tra novembre 2020 e maggio 2021 ma ...

