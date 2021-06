Così lo sblocco sarà meno traumatico, spiega il ministro Orlando (Di martedì 29 giugno 2021) La mediazione del presidente del Consiglio Mario Draghi alla fine ha portato a un accordo sullo sblocco dei licenziamenti, da inserire nel decreto legge su fisco e lavoro atteso domani in consiglio dei ministri. Il divieto di licenziare cadrà per industria manifatturiera ed edilizia, con l’eccezione del settore moda (tessile, abbigliamento, pelletteria e calzaturiero), le cui aziende potranno usufruire di altre 17 settimane di cassa integrazione gratuita dal 1 luglio al 31 ottobre. In colloquio con La Stampa dopo le contestazioni durante la visita all’ex Ilva di Genova, il ministro del Lavoro Andrea Orlando dice che «la discussione è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 29 giugno 2021) La mediazione del presidente del Consiglio Mario Draghi alla fine ha portato a un accordo sullodei licenziamenti, da inserire nel decreto legge su fisco e lavoro atteso domani in consiglio dei ministri. Il divieto di licenziare cadrà per industria manifatturiera ed edilizia, con l’eccezione del settore moda (tessile, abbigliamento, pelletteria e calzaturiero), le cui aziende potranno usufruire di altre 17 settimane di cassa integrazione gratuita dal 1 luglio al 31 ottobre. In colloquio con La Stampa dopo le contestazioni durante la visita all’ex Ilva di Genova, ildel Lavoro Andreadice che «la discussione è ...

