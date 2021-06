Così Conte ha demolito Grillo e lanciato il nuovo M5s Su Affari il testo integrale della conferenza-svolta (Di martedì 29 giugno 2021) La conferenza stampa di Conte segna una pietra miliare nella storia dei 5 Stelle: l’ex premier ha pronunciato parole destinate a dare una svolta al Movimento, avviandosi alla vittoria su Beppe Grillo, dopo aver già incassato quella su Casaleggio. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 29 giugno 2021) Lastampa disegna una pietra miliare nella storia dei 5 Stelle: l’ex premier ha pronunciato parole destinate a dare unaal Movimento, avviandosi alla vittoria su Beppe, dopo aver già incassato quella su Casaleggio. Segui sutaliani.it

Advertising

VittorioSgarbi : Alla fine dovremo comunque ringraziare Conte. Nessun altro come lui avrebbe potuto demolire il movimento in così b… - Ettore_Rosato : Dice di aver favorito nascita #GovernoDraghi... Io ricordo Conte che cercava voti in Senato, creava “responsabili'… - borghi_claudio : Meglio non dica come meriterebbe di essere trattato costui... Conte saluta: 'Non merito di essere trattato così'… - braulio_90 : #Grillo #travaglio #toninelli #Lezzi #taverna #dibattista : se un politico è condannato si deve dimettere. Quindi l… - Zuxan3 : RT @bastapopulismo: Il governo #Draghi ferma il #cashback dal 30 giugno. Un'altra sciocchezza del governo #Conte che finalmente viene accan… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Conte Cashback verso lo stop dal 1° luglio Nei piani del Governo Conte, che aveva lanciato questa strana "lotteria" per incentivare l'utilizzo delle carte, il cashback avrebbe dovuto proseguire fino a giugno 2022, ma non sarà così e si ...

Il 'governo dei migliori' cancella il cashback Il 'governo dei migliori' cancella il cashback, il programma avviato dal governo Conte - 2 per incentivare i pagamenti elettronici e scoraggiare l'evasione che sarebbe dovuto ...credito e ottenere così ...

Grillo, chi era costui? Tempi.it Nei piani del Governo, che aveva lanciato questa strana "lotteria" per incentivare l'utilizzo delle carte, il cashback avrebbe dovuto proseguire fino a giugno 2022, ma non saràe si ...Il 'governo dei migliori' cancella il cashback, il programma avviato dal governo- 2 per incentivare i pagamenti elettronici e scoraggiare l'evasione che sarebbe dovuto ...credito e ottenere...