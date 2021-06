Cos’è il “gender reveal party” e perché il video su Nunzio è diventato virale (Di martedì 29 giugno 2021) Chi è #Nunzio? E perché lo scriviamo con l’hashtag? Risposta semplice. perché è diventato un nome in tendenza su Twitter il 28 giugno. Il motivo? Un “gender reveal” party, ovvero una festa organizzata per comunicare al mondo (in questo caso in senso stretto) il sesso di un nascituro. Siamo a Napoli e la coppia in questione non ha scelto la via della sobrietà tanto che l’account @overdosediamore, come racconta Rivista Studio, ha condiviso il video dell’attesa. Un filmato con proiezioni luminose che dura poco meno di due minuti e crea una suspence non da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Chi è #? Elo scriviamo con l’hashtag? Risposta semplice.un nome in tendenza su Twitter il 28 giugno. Il motivo? Un “, ovvero una festa organizzata per comunicare al mondo (in questo caso in senso stretto) il sesso di un nascituro. Siamo a Napoli e la coppia in questione non ha scelto la via della sobrietà tanto che l’account @overdosediamore, come racconta Rivista Studio, ha condiviso ildell’attesa. Un filmato con proiezioni luminose che dura poco meno di due minuti e crea una suspence non da ...

FQMagazineit : Cos’è il “gender reveal party” e perché il video su Nunzio è diventato virale - RivistaStudio : Nel caso non sapeste cos'è un 'gender reveal party', è il momento di scoprirlo - IDK_Italy : @SimoPillon Cos'è l'indottrinamento gender? O anche lei come la sua amica Meloni è contrario ma non sa cosa sia? I… - bar_biturico : una legge per spiegare le leggi, perché sostanzialmente non capiscono di quello che parlano (tipo giorgina che parl… - il_letterino : @ilfoglio_it @claudiocerasa Ma quindi Cerasa ha capito, a differenza di Meloni, cos'è il gender? -

