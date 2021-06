Cosa ha deciso il governo sul blocco dei licenziamenti (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Alla fine il blocco dei licenziamenti scadrà il 30 giugno. Come voluto dal presidente del consiglio Mario Draghi, che lo aveva definito “una misura eccezionale”, come ricorda La Stampa, il governo è arrivato a un compromesso che garantisce solamente una proroga selettiva i settori tessile e moda. È saltata quindi l’ipotesi di estenderlo a tutte le aziende che hanno potuto usufruire della cosiddetta cassa integrazione Covid. Lunedì 28 giugno il governo si è riunito per discutere del blocco dei licenziamenti che ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Alla fine ildeiscadrà il 30 giugno. Come voluto dal presidente del consiglio Mario Draghi, che lo aveva definito “una misura eccezionale”, come ricorda La Stampa, ilè arrivato a un compromesso che garantisce solamente una proroga selettiva i settori tessile e moda. È saltata quindi l’ipotesi di estenderlo a tutte le aziende che hanno potuto usufruire della cosiddetta cassa integrazione Covid. Lunedì 28 giugno ilsi è riunito per discutere deldeiche ...

Advertising

mante : Sulla faccenda dell’inginocchiarsi la nazionale di calcio poteva accontentarsi di essersi fatta compatire in mondo… - thestormismysun : RT @blueislazy: Tw: diseased animal Tw: animale malato Ho deciso di non scrivere un thread lunghissimo sulla sterilizzazione oggi ma per or… - SOLELUNA212 : #eligreg E niente, Eli oggi ha deciso di farmi piangere come una fontana ?? Ti sono vicina.. so cosa si prova, anch… - ANT0NJX : vabbe ja ho deciso sto pome posto devo scegliere cosa scrivere però - LaMammaN1 : -