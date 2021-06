Cosa ha deciso il governo sul blocco dei licenziamenti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Confermata la scadenza per il 30 giugno, ma con l’eccezione del settore tessile, calzaturiero e moda. Per le altre aziende possibilità di cassa integrazione straordinaria per 13 settimane Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Alla fine il blocco dei licenziamenti scadrà il 30 giugno. Come voluto dal presidente del consiglio Mario Draghi, che lo aveva definito “una misura eccezionale”, come ricorda La Stampa, il governo è arrivato a un compromesso che garantisce solamente una proroga selettiva i settori tessile e moda. È saltata quindi l’ipotesi di estenderlo a tutte le aziende che hanno potuto ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Confermata la scadenza per il 30 giugno, ma con l’eccezione del settore tessile, calzaturiero e moda. Per le altre aziende possibilità di cassa integrazione straordinaria per 13 settimane Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Alla fine ildeiscadrà il 30 giugno. Come voluto dal presidente del consiglio Mario Draghi, che lo aveva definito “una misura eccezionale”, come ricorda La Stampa, ilè arrivato a un compromesso che garantisce solamente una proroga selettiva i settori tessile e moda. È saltata quindi l’ipotesi di estenderlo a tutte le aziende che hanno potuto ...

