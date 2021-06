Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria nessun nuovo caso positivo su 90 persone sottoposte a tampone. Il bollettino dell’ospedale (Di martedì 29 giugno 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 90 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. nessuno è risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 62.745 (780 nella giornata di sabato). Di queste, 36.033 sono prime dosi, 26.712 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a sabato). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 90 i soggetti ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 90 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19.o è risultatoal test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 62.745 (780 nella giornata di sabato). Di queste, 36.033 sono prime dosi, 26.712 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a sabato). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 90 i soggetti ...

