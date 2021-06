Coronavirus, martedì 29 giugno: sono 46 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 29 giugno 2021) “Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 34. Vaccini: somministrate 2 milioni di seconde dosi, pari al 39% della popoLazione over 12. Oggi zero positivi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, e 0 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021) “Oggi su quasi 9mila tamponi nel(+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati191 (+1). I guariti130, le terapie intensive54 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma cittàa quota 34. Vaccini: somministrate 2 milioni di seconde dosi, pari al 39% della popone over 12. Oggi zero positivi nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, e 0 ...

