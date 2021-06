Coronavirus Italia, 29 giugno: 42 morti, 679 positivi (quasi il doppio), tasso positività 0,3% (in calo) (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati, 75.861 il giorno prima. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati, 75.861 il giorno prima. Ildità è 0,3%, in lieverispetto allo 0,5% L'articolo proviene da Firenze Post.

you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 50.452.251 Di cui prime dosi:… - Corriere : In Italia 679 nuovi casi e 42 morti, tasso di positività a 0,36%: il bollettino di oggi - eziomauro : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 29 giugno: 679 nuovi casi e 42 morti - Albus961 : RT @Corriere: In Italia 679 nuovi casi e 42 morti, tasso di positività a 0,36%: il bollettino di oggi - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 679 nuovi casi e 42 morti nelle ultime 24 ore -