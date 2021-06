Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 giugno: 679 nuovi casi e 42 morti (Di martedì 29 giugno 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di martedì 29 giugno. Nel conteggio delle vittime ci sono 22 decessi pregressi della Campania, relativi al periodo novembre 2020-maggio 2021. Il tasso di positività è 0,36% Leggi su corriere (Di martedì 29 giugno 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di martedì 29. Nel conteggio delle vittime ci sono 22 decessi pregressi della Campania, relativi al periodo novembre 2020-maggio 2021. Il tasso di positività è 0,36%

