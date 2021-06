Advertising

fanpage : Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve mettere al centro giovani e donne, le due fasce della società più c… - MATTE1973S : RT @d_essere: IO STO CON LORO ???????? #iononmivaccino Medici no-vax pronti allo scontro. 'Meglio morire di fame che fare il vaccino'?? Preferi… - infoitinterno : Coronavirus. In Emilia-Romagna sono 36 nuovi positivi su 18mila tamponi (0,2%) - infoitinterno : Coronavirus oggi 29 giugno Emilia Romagna, bollettino Covid: 36 nuovi contagi e tre morti - Nutizieri : Coronavirus, l’aggiornamento: 36 nuovi positivi su quasi 18mila tamponi (0,2%). Aumentano ancora i guariti (+227)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Emilia

La Repubblica

Dall'inizio dell'epidemia da, in- Romagna si sono registrati 386.791 casi di positività , 36 in più rispetto a ieri , su un totale di 17.914 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi ...Sono 534 gli uomini morti per cause legate all'infezione dacontro 105 donne. La fascia ... Lombardia 25,6% Piemonte 13,3% Veneto 10,6%Romagna 8,3% Lazio 6,5% Campania 5,7% Toscana 5,...Coronavirus, morta 49enne vaccinata con la prima dose Astrazeneca: caso segnalato all’Aifa. Ecco cosa è successo. Nuova morte sospetta riconducibile al vaccino AstraZeneca: una donna di 49 anni, come ...In aprile erano a quota 926 in Italia. La Lombardia al primo posto con 316 aziende poi Lazio (117) ed Emilia (96). Le differenze con le B Corp ...