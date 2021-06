Coronavirus in Campania, i dati del 28 giugno: 117 nuovi positivi (Di martedì 29 giugno 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 28 giugno dell’unità di Crisi regionale riporta 117 positivi su 7.371 tamponi effettuati. Sono 117 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, su 7.371 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell’1,58%. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi non segnala decessi nelle ultime 48 ore, ma Leggi su 2anews (Di martedì 29 giugno 2021)in: il bollettino di ieri 28dell’unità di Crisi regionale riporta 117su 7.371 tamponi effettuati. Sono 117 ialin, su 7.371 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell’1,58%. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi non segnala decessi nelle ultime 48 ore, ma

