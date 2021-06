Coronavirus | il bollettino odierno del GOM di Reggio Calabria | tutti i dati aggiornati dal nosocomio reggino

(Di martedì 29 giugno 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 149 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19, di cui 1 è risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 63.479 (734 nella giornata di ieri). Di queste, 36.055 sono prime dosi, 27.424 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 149 i soggetti sottoposti allo screening per ...

... di cui uno positivo a test antigenico ma non confermato dal tampone molecolare e un altro giudicato non Covid - 19, ilnazionale Attualmente positivi: 52.824 Deceduti: 127.542 ...Situazionein Friuli Venezia Giulia: ildi oggi, martedì 29 giugno 2021. La protezione civile segnala 16 casi su meno di 5mila test, per un tasso allo 0,3%. Sei contagi in provincia di ...Nessun decesso nelle ultime 48 ore: rasserenano i dati estrapolati dal bollettino Asl Caserta. Un risultato davvero confortante in v ...Sulle navi quarantena in rada nell'Agrigentino ci sono, invece, 31 migranti positivi al virus Due si trovano al San Giovanni di Dio, due al Fratelli Parlapiano di Ribera e tre in ospedali fuori provin ...