Coronavirus | aggiornamento 29 giugno | 22 decessi da ricalcolo e 117 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono 117 ipositivi al Covid in Campania, su 7.371 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,58%. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi non segnala...

Sono 117 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.371 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,58%. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi non segnala decessi nelle ...VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e nessun nuovo caso positivo alin Valle d'Aosta oggi, ... I dati sono contenuti nel bollettino disanitario della Regione secondo cui positivi ...Cagliari, 29 giugno 2021 – Sono 57.219 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’ ...GIULIANOVA - Il Comune di Giulianova diffonde i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al Covid-19, contenuti nelle ultime comunicazioni fornite dal ...