Coronavirus, 42 vittime nelle ultime 24 ore ma c’è il ricalcolo della Campania (Di martedì 29 giugno 2021) Il bollettino del 29 giugno Oggi 29 giugno sono 42 le vittime da Covid contro le 28 di ieri e le 14 del giorno prima, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei decessi è salito a quota 127.542. nelle ultime 24 ore i contagiati sono 679 contro i 389 di ieri. Il totale dei casi ad oggi è di 4.259.133. Gli attualmente positivi oggi sono 52.824, ieri 54.682 (-1.858). Per quanto riguarda i decessi, oggi non si segnalano nuovi decessi in Campania ma sono ben 22 le vittime – risalenti al periodo novembre 2020-maggio 2021 ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Il bollettino del 29 giugno Oggi 29 giugno sono 42 leda Covid contro le 28 di ieri e le 14 del giorno prima, stando all’ultimo bollettino del ministeroSalute eProtezione civile. Il totale dei decessi è salito a quota 127.542.24 ore i contagiati sono 679 contro i 389 di ieri. Il totale dei casi ad oggi è di 4.259.133. Gli attualmente positivi oggi sono 52.824, ieri 54.682 (-1.858). Per quanto riguarda i decessi, oggi non si segnalano nuovi decessi inma sono ben 22 le– risalenti al periodo novembre 2020-maggio 2021 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero del… - RadioItaliaIRIB : Coronavirus in Italia: 679 nuovi contagi e 42 vittime - infoitinterno : Coronavirus: due giorni senza vittime in Puglia - gilnar76 : Emergenza coronavirus: 1858 positivi in meno rispetto a ieri. 42 le vittime #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - ag_notizie : Covid, in Sicilia 99 nuovi casi (17 nell'Agrigentino) e tasso di positività stabile: 2 vittime ma anche 222 guariti… -