Contratto di espansione, come fare domanda di pensione anticipata: istruzioni Inps (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande per l’indennità mensile di accompagnamento alla pensione (di vecchiaia o anticipata) per le aziende che fanno ricorso al Contratto di espansione. Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 2419/2021 insieme al calcolo dell’indennità mensile di accompagnamento alla pensione per il personale, aderente all’esodo, che si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento dei requisiti pensionistici. Si tratta di adempimenti procedurali riferiti all’inedito scivolo pensionistico introdotto in via ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) L’ha fornito leoperative per la presentazione delle domande per l’indennità mensile di accompagnamento alla(di vecchiaia o) per le aziende che fanno ricorso aldi. Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 2419/2021 insieme al calcolo dell’indennità mensile di accompagnamento allaper il personale, aderente all’esodo, che si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento dei requisiti pensionistici. Si tratta di adempimenti procedurali riferiti all’inedito scivolo pensionistico introdotto in via ...

