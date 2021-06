Contra Returns per dispositivi mobile annunciato da Konami (Di martedì 29 giugno 2021) Konami ha annunciato Contra Returns, un nuovo gioco della serie run-and-gun esclusivo per dispositivi mobile. Il titolo è sviluppato da TiMi Studio, la sussidiaria di Tencent dietro i giochi mobile Call of Duty: mobile e Honor of Kings. Contra Returns uscirà il 26 luglio su Google Play e Apple Store. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021)ha, un nuovo gioco della serie run-and-gun esclusivo per. Il titolo è sviluppato da TiMi Studio, la sussidiaria di Tencent dietro i giochiCall of Duty:e Honor of Kings.uscirà il 26 luglio su Google Play e Apple Store. Leggi altro...

