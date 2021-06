Conte sceglie il silenzio dopo lo strappo di Grillo: «È amareggiato, ancora qualche ora prima di rispondere» (Di martedì 29 giugno 2021) Parlerà, ma non a caldo. La linea di Giuseppe Conte è quella del silenzio, della calma. Ha bisogno di tempo per ragionare, per elaborare una risposta scegliendo accuratamente le parole più opportune. La situazione lo richiede visto che l’attacco di Beppe Grillo nei suoi confronti ha suggellato definitivamente la rottura e ha mandato all’aria i suoi progetti riformatori per il M5s. Il fondatore del Movimento non ha accettato le condizioni dettate dall’ex premier alla memorabile conferenza stampa al Tempio di Adriano. «Nessuna diarchia – aveva detto con aria di sfida -. Grillo decida se essere il genitore ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Parlerà, ma non a caldo. La linea di Giuseppeè quella del, della calma. Ha bisogno di tempo per ragionare, per elaborare una rispostando accuratamente le parole più opportune. La situazione lo richiede visto che l’attacco di Beppenei suoi confronti ha suggellato definitivamente la rottura e ha mandato all’aria i suoi progetti riformatori per il M5s. Il fondatore del Movimento non ha accettato le condizioni dettate dall’ex premier alla memorabile conferenza stampa al Tempio di Adriano. «Nessuna diarchia – aveva detto con aria di sfida -.decida se essere il genitore ...

