Conte Movimento 5 Stelle: accordo con Grillo ancora possibile? (Di martedì 29 giugno 2021) Conte Movimento 5 Stelle: da mesi considerato leader pentastellato – anche se in pectore – sembrava vicino all'addio dopo una lunga e pesante schermaglia con Beppe Grillo. L'ex Presidente del Consiglio ha quindi lanciato un ultimatum al fondatore del partito in un'attesissima conferenza stampa tenutasi ieri, lunedì 28 giugno. accordo tra i due ancora possibile? La palla passa a Grillo.

VittorioSgarbi : Alla fine dovremo comunque ringraziare Conte. Nessun altro come lui avrebbe potuto demolire il movimento in così b… - AngeloTofalo : #Grillo e #Conte sono le uniche due personalità in grado di traghettare il #MoVimento verso il 2050 nell’interesse… - RaiNews : N. #Morra (@NicolaMorra63) a @RaiStudio24: ho scelto il #M5S per non dover scegliere il meno peggio in #politica. Q… - patriziadegioia : RT @jacopo_iacoboni: Mettetevi nei panni di Grillo (lo so, è difficile), per capire cosa succederà: tu fondi un Movimento che cambia (nel m… - ant72lon : RT @VittorioSgarbi: Alla fine dovremo comunque ringraziare Conte. Nessun altro come lui avrebbe potuto demolire il movimento in così breve… -