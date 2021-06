Conte: “Mancini ha costruito un’ottima squadra, il Belgio possiamo batterlo” (Di martedì 29 giugno 2021) Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter e della Nazionale italiana, nella giornata odierna ha vestito i panni del giornalista sportivo, scrivendo un suo pezzo per la Gazzetta dello Sport, in cui ha scritto alcuni elogi sull’Italia e sul suo Ct, Roberto Mancini: “Un c.t. paga in generale dazio rispetto a un allenatore di club per il minor tempo a disposizione con il gruppo, nell’ultimo anno e mezzo questa difficoltà è stata ovviamente esasperata a causa del Covid. Vale per tutti, ma c’è anche chi è riuscito ugualmente a costruire una squadra equilibrata nelle due fasi e a plasmare un collettivo giovane, ambizioso, unito. Sto parlando del ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Antonio, ex allenatore dell’Inter e della Nazionale italiana, nella giornata odierna ha vestito i panni del giornalista sportivo, scrivendo un suo pezzo per la Gazzetta dello Sport, in cui ha scritto alcuni elogi sull’Italia e sul suo Ct, Roberto: “Un c.t. paga in generale dazio rispetto a un allenatore di club per il minor tempo a disposizione con il gruppo, nell’ultimo anno e mezzo questa difficoltà è stata ovviamente esasperata a causa del Covid. Vale per tutti, ma c’è anche chi è riuscito ugualmente a costruire unaequilibrata nelle due fasi e a plasmare un collettivo giovane, ambizioso, unito. Sto parlando del ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte Mancini Europei: Conte, 'nessuno sa essere squadra come l'Italia, io voto Mancini' 'Nessuno sa essere squadra come l'Italia. Io voto Mancini'. L'ex ct azzurro Antonio Conte, esalta il lavoro di Roberto Mancini alla guida degli azzurri in questo Europeo a tre giorni dalla sfida dei quarti di finale contro il Belgio. 'Ce la giochiamo ...

Conte vota Mancini: "L'Italia è forte, il Belgio si può battere" Nessuno più di Antonio Conte conosce Romelu Lukaku e sa come poterlo fermare. E nessuno sa come si batte il Belgio, che ad ...l'ex ct ed ex allenatore dell'Inter ha esaltato il lavoro di Roberto Mancini ...

"Io voto Mancini: col Belgio si può. Nessuno sa essere squadra come noi" La Gazzetta dello Sport Euro 2020, Antonio Conte spinge l’Italia: “Col Belgio si può” Se la sfida di venerdì varrà la semifinale di Euro 2020, quella di 1826 giorni fa era il primo match di Euro 2016 e l’allora ct, Antonio Conte, se la ricorda bene. Proprio come il tecnico scudettato ...

Giack: "Mi rivedo in Pessina. Gruppo unito come il nostro nel 2016" "Devo tutto a mister Conte. Ci convinse della nostra forza e del fatto che potevamo battere chiunque. Mi sentivo un supereroe" ...

