Conte-Grillo | qualunque cosa accada ormai per me sarà solo per interesse personale

(Di martedì 29 giugno 2021) Diciamo la verità. Meno male che al Governo ora c’è Mario Draghi. Un Governo con un Premier preparato, stimato e pragmatico che sta cercando di risollevare le sorti dell’Italia dai danni lasciati dalle ipocrisie e incompetenze del precedente Governo. Delle lotte per il potere residuo dei 5Stelle poco mi importa: stiamo assistendo a scene pietose degne di un film di Antonio Albanese. Per la verità Giuseppeci ricorda di più il personaggio di Woody Allen, Leopoldo Pisanello, nel film To Rome with Love. Un illustre sconosciuto che si ritrova senza alcun merito al centro della scena mediatica. Dove i giornalisti riportano con enfasi ogni fesseria ...

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - CottarelliCPI : Ho sentito ora le dichiarazioni di Conte su Grillo. E leggo della posizione di Grillo su Conte. L'antipolitica si è… - semeoro1 : RT @jacopo_iacoboni: Mettetevi nei panni di Grillo (lo so, è difficile), per capire cosa succederà: tu fondi un Movimento che cambia (nel m… - GigioFigio : RT @FlavioRenzo49: Vedere il Pd che raccoglie i cocci dello schianto tra Grillo e Conte è un grande piacere. E il problema era Renzi. Pagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Grillo

... che farà una sua Dc con il Pd" FRANCESCO BOCCIA: "HA FAVORITO LA NASCITA DEL GOVERNO DRAGHI" Francesco Boccia ha poi aggiunto sulla tensione nel M5s , più precisamente tra: "Il ...I pentastellati, che aspettano col fiato sospeso la replica diall'ultimatum dell'ex premier, hanno guadagnato in un mese più di un punto percentuale portandosi al 16,5%. Bene anche ...Per la verità Giuseppe Conte ci ricorda di più il personaggio di Woody Allen, Leopoldo Pisanello, nel film To Rome with Love. Un illustre sconosciuto che si ritrova senza alcun merito al centro della ...La proposta del Pd contro i cambi di casacca in Parlamento non piace a Carlo Calenda. Il leader di Azione ‘bacchetta’ infatti il leader dem Enrico Letta su Twitter dopo il nuovo ‘cinguettio’ del segre ...