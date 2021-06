Conte e Grillo, storia di un parricidio. Parla Diamanti (Youtrend) (Di martedì 29 giugno 2021) O lui, o me. Se non è un golpe, poco ci manca. Giuseppe Conte lancia un appello alla base e alle truppe Parlamentari: volete me o Beppe Grillo? Si chiude così, con un aut aut che sa di ultimatum, il primo round fra il Vate e il capo-in-pectore per il controllo del nuovo Movimento Cinque Stelle. C’è ancora un piccolo spazio per negoziare, ma è una strettoia, spiega a Formiche.net Giovanni Diamanti, co-fondatore di Youtrend. Sarà il Movimento Cinque Stelle il nuovo Partito di Conte? Questa è la direzione. Conte ha chiesto i pieni poteri. E a Grillo un passo ... Leggi su formiche (Di martedì 29 giugno 2021) O lui, o me. Se non è un golpe, poco ci manca. Giuseppelancia un appello alla base e alle truppementari: volete me o Beppe? Si chiude così, con un aut aut che sa di ultimatum, il primo round fra il Vate e il capo-in-pectore per il controllo del nuovo Movimento Cinque Stelle. C’è ancora un piccolo spazio per negoziare, ma è una strettoia, spiega a Formiche.net Giovanni, co-fondatore di. Sarà il Movimento Cinque Stelle il nuovo Partito di? Questa è la direzione.ha chiesto i pieni poteri. E aun passo ...

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - LucillaMasini : I nuovi fan di Grillo sono gli stessi che un mese fa godevano a vederlo urlare con gli occhi lucidi nel video in cu… - tea_4two : RT @24Mattino: #Conte-#Grillo, la partita non è ancora finita ???Ne parliamo con Barbara #Lezzi, senatrice ex Movimento 5 Stelle, @a_padell… -