Contagi Covid oggi | bollettino Italia del 29 giugno Dati Coronavirus dalle regioni

Advertising

TgLa7 : #Covid: 22.868 contagi Delta in Gb, record da gennaio. Vaccini frenano morti (3) e ricoveri, ma casi s'impennano - Open_gol : I contagi del focolaio di Maiorca hanno superato quota 1.100 - petergomezblog : #Billionaire, le carte dell’inchiesta dei pm sul focolaio Covid del 2020: mascherine vietate alle cubiste, sintomi… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #Covid_19 - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 11 contagi e 1 morto: bollettino 29 giugno: I dati di oggi dalla Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Covid

Sky Sport

... Russia, Australia, unite a quelle sulla bolla dia Maiorca, ripropongono il tema della ...a queste notizie dato che è attivo (tra le altre cose) nella produzione di test per il- 19. ...Attesa per il bollettino di oggi sulin Italia che nel pomeriggio aggiornerà su, morti , ricoveri e terapie intensive . Nella giornata di ieri i nuovi casi sono calati sensibilmente, addirittura sotto quota 400, ma sono ...Piazza Affari in progresso, Telecom e risparmio gestito in evidenza. Piazza Affari in progresso, Telecom e risparmio gestito in evidenza. Scende lo spread. FTSE MIB +0,7%. *Il FTSE MIB segna +0,7%, il ...Sono 38 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 3 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 425.371, quello delle vittime a 11.