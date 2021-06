Consigli da seguire per avere dei capelli sani e lucenti in estate

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 29 giugno 2021) In questo periodo dell'anno si deve fare molta attenzione perché il sole può rovinare la pelle, il cuoio capelluto e soprattutto i. In particolare quest'ultimi rischiano di apparire molto sfibrati e secchi: però seguendo alcuni semplicisi possono evitare questi spiacevoli inconvenienti e si puòuna chioma perfetta anche in questa2021.per una chioma perfetta in spiaggia: solari spray Peruna capigliatura lucente e folta si devono evitare dei trattamenti schiarenti suio anche delle ...