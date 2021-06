Confermata la condanna per Derek Chauvin, l’uomo che uccise George Floyd e diede inizio al Black Lives Matter (Di martedì 29 giugno 2021) Era già stato giudicato colpevole di omicidio lo scorso Aprile, e adesso la condanna per Derek Chauvin, l’agente di polizia che il 25 maggio scorso uccise l’afroamericano George Floyd durante un controllo di polizia, è stata Confermata a 22 anni e mezzo di carcere. Una sentenza molto importante, per quello che in poco tempo è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 29 giugno 2021) Era già stato giudicato colpevole di omicidio lo scorso Aprile, e adesso laper, l’agente di polizia che il 25 maggio scorsol’afroamericanodurante un controllo di polizia, è stataa 22 anni e mezzo di carcere. Una sentenza molto importante, per quello che in poco tempo è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Pasquino70 : Chiedo a @gennaromigliore e a @ItaliaViva se sia giusto che #Verdini (ormai delinquente abituale) dopo una condanna… - EugenioBerto70 : Pedofilia: confermata condanna più alta in Italia, 19 anni - AaronPettinari : Condanna confermata in appello per minacce a Paolo Borrometi - infoitinterno : Pedofilia, confermata la condanna più alta in Italia: 19 anni - infoitinterno : Confermata la più alta condanna per pedofilia -