Con il “Cinema intorno al Vesuvio” in compagnia di tanti artisti nelle serate estive all’aperto

Ci sono delle rassegne che lasciano il segno e non è un caso che una di queste si chiami proprio "Cinema intorno al Vesuvio". In questo modo entra nel vivo la ricca e seguitissima rassegna di Cinema all'aperto a cui partecipano, accompagnando le proiezioni, numerosi artisti, registi, attrici e attori. Con un programma di Cinema tutto da seguire dal 30 giugno fino al 15 agosto, la rassegna celebra la ventottesima edizione ed è curata da Arci Movie nella splendida cornice di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Risale al 1994 l'idea di Arci Movie di organizzare le arene ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Cinema La terra dei figli, clip video del film tratto dalla graphic novel di Gipi ... accolta con entusiasmo alla sessantasettesima edizione del Taormina Film Fest. A pochi giorni dall'uscita nei cinema, il titolo si annuncia come uno tra i più attesi della stagione tra quelli che ...

10 film per i nostalgici degli anni '90 da guardare su Netflix in questo momento 2 Hook - Capitan Uncino (1991) Questo è in assoluto uno dei film più amati con protagonista Robin ... Hoffman e Julia Roberts sono davvero eccezionali e i loro ruoli hanno fatto la storia del cinema, ...

“La Grande Staffetta”. Tre giorni al cinema con Alex Zanardi Montagna.tv Stensen: il programma dei film alla Manifattura Tabacchi Sabato 10 torna Buio in sala, la celebre rassegna di cinema e psicoanalisi, che inaugura questa summer edition con l’anteprima di Un figlio, il nuovo film che abbiamo acquisito in distribuzione.

Samuele Bersani torna in radio con “Mezza Bugia” Samuele Bersani il 2 luglio torna in radio con “Mezza Bugia”, nuovo singolo estratto dall’album “Cinema Samuele” (Sony Music). La ‘terza sala’ del mondo sonoro di Samuele è dominata dalla chitarra cru ...

