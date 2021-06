Come lo ha creato così lo distrugge (Di martedì 29 giugno 2021) Altro che complotti nazionali, internazionali, dei poteri forti visibili e invisibili, dei giornali a servizio dei loro padroni e dei loro indicibili interessi, insomma tutte le chiacchiere di questi mesi, il vero “Conticidio” lo ha fatto Beppe Grillo. Plateale, chiaro: il suo blog Come luogo del delitto, la postura sprezzante, irriverente, Come il titolo “una bozza e via”, le parole Come una fucilata, quel “non ha visione politica né capacità manageriale”, che non lascia spazio e interpretazioni e margini di mediazione. così, con un sonoro vaffa, l’Elevato, con la stessa disinvoltura con cui fu fatto ascendere per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) Altro che complotti nazionali, internazionali, dei poteri forti visibili e invisibili, dei giornali a servizio dei loro padroni e dei loro indicibili interessi, insomma tutte le chiacchiere di questi mesi, il vero “Conticidio” lo ha fatto Beppe Grillo. Plateale, chiaro: il suo blogluogo del delitto, la postura sprezzante, irriverente,il titolo “una bozza e via”, le paroleuna fucilata, quel “non ha visione politica né capacità manageriale”, che non lascia spazio e interpretazioni e margini di mediazione., con un sonoro vaffa, l’Elevato, con la stessa disinvoltura con cui fu fatto ascendere per ...

