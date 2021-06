Come Grillo ha preso l’aut aut di Conte (male) (Di martedì 29 giugno 2021) Conte ieri non ha deciso di chiudere subito la partita con Grillo, ma poco ci è mancato. L’ex presidente del Consiglio ha infatti ribadito punto per punto le sue richieste rimandando al voto degli iscritti la decisione sullo statuto. Come ha reagito Beppe? Le parole di Conte hanno mandato in fibrillazione i gruppi parlamentari: “E adesso Come reagirà Beppe?”, si chiedono in tanti. Prima dell’intervento di Conte, il capogruppo al Senato Ettore Licheri aveva scritto nella chat dei senatori, invitandoli alla pazienza e a non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Al termine della ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)ieri non ha deciso di chiudere subito la partita con, ma poco ci è mancato. L’ex presidente del Consiglio ha infatti ribadito punto per punto le sue richieste rimandando al voto degli iscritti la decisione sullo statuto.ha reagito Beppe? Le parole dihanno mandato in fibrillazione i gruppi parlamentari: “E adessoreagirà Beppe?”, si chiedono in tanti. Prima dell’intervento di, il capogruppo al Senato Ettore Licheri aveva scritto nella chat dei senatori, invitandoli alla pazienza e a non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Al termine della ...

