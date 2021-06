Come funziona la tecnica dell’ago magico (Di martedì 29 giugno 2021) Divertente e versatile, la tecnica di Punch Needle o a punzone, è un ricamo che si realizza utilizzando una specie di penna con un ago. La sua storia risale almeno al Medioevo, forse addirittura agli antichi egizi. Venne utilizzata per decorare paramenti religiosi e realizzare colorati tappeti. Una tecnica semplice e creativa, molto più veloce del ricamo tradizionale, che ultimamente vive una vera e propria rinascita. Si fa ricamando con l’ago punzonatore abbinando fili colorati, creando punti di altezze diverse su di un tessuto. Il Punch Needle permette di realizzare dei bellissimi e soffici disegni in rilievo. Molto utilizzato per decorare cuscini, ... Leggi su dilei (Di martedì 29 giugno 2021) Divertente e versatile, ladi Punch Needle o a punzone, è un ricamo che si realizza utilizzando una specie di penna con un ago. La sua storia risale almeno al Medioevo, forse addirittura agli antichi egizi. Venne utilizzata per decorare paramenti religiosi e realizzare colorati tappeti. Unasemplice e creativa, molto più veloce del ricamo tradizionale, che ultimamente vive una vera e propria rinascita. Si fa ricamando con l’ago punzonatore abbinando fili colorati, creando punti di altezze diverse su di un tessuto. Il Punch Needle permette di realizzare dei bellissimi e soffici disegni in rilievo. Molto utilizzato per decorare cuscini, ...

Advertising

soloetriste : @hiroscimmia come funziona scusa - chilisummer : RT @Kettelodicoaffa: Capito come funziona? Votano l'obbligo vaccinale in sperimentazione coatta. Votano il Green Pass. Poi TU se vai al ri… - SandrokanD : @AlienoGentile La gestione di un wallet fisico non è scontato , rischi di non ricordati come funziona dopo qualche… - daleyzajager : @yvesmiroslav boh giuro e mi scrivono pure per chiedermi il voto come se io sapessi come si vota o come funziona - Massimi20143712 : @Lucywillkillyou Scusami uno non viene ad un turno e non avvisa? Scusami ma come funziona da te? -