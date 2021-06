Come diminuire lo stress da lavoro con il metodo giapponese delle «5 S» (Di martedì 29 giugno 2021) diminuire lo stress da lavoro: per questo in Giappone il governo ha deciso di incoraggiare le aziende a lasciare che siano i dipendenti a scegliere se andare in ufficio (o alla scrivania di casa, per chi è in smartworking) 4 oppure 5 giorni a settimana. Una rivoluzione vera e propria in un Paese che soffre di karoshi (morte per super lavoro), il progetto punta a dare più tempo libero ai giapponesi (provando anche così a risolvere la crisi demografica), e contemporaneamente ad aumentare la produttività. In effetti funziona: tempo fa, proprio in Giappone, Microsoft ha fatto un esperimento che ha mostrato che, con quattro ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 giugno 2021)loda: per questo in Giappone il governo ha deciso di incoraggiare le aziende a lasciare che siano i dipendenti a scegliere se andare in ufficio (o alla scrivania di casa, per chi è in smartworking) 4 oppure 5 giorni a settimana. Una rivoluzione vera e propria in un Paese che soffre di karoshi (morte per super), il progetto punta a dare più tempo libero ai giapponesi (provando anche così a risolvere la crisi demografica), e contemporaneamente ad aumentare la produttività. In effetti funziona: tempo fa, proprio in Giappone, Microsoft ha fatto un esperimento che ha mostrato che, con quattro ...

Advertising

ValentinoSpagn1 : @PIERPARDO Deschamps ha fatto di tutto per perdere questa partita...scelte del tutto scellerate come quella di schi… - txnio__ : RT @NicolaBernini: Ma come fa Benzema a giocare al centro se la Francia non allarga il gioco per diminuire la densita' davanti all'area?… - LirycOM13 : RT @NicolaBernini: Ma come fa Benzema a giocare al centro se la Francia non allarga il gioco per diminuire la densita' davanti all'area?… - NicolaBernini : Ma come fa Benzema a giocare al centro se la Francia non allarga il gioco per diminuire la densita' davanti all'area? #FranciaSvizzera - kateperplessa : @Indigo__Moon___ Sono inc4zz4ta come una bestia. Esistono 8000 tecniche che i poliziotti dei paesi civili usano con… -

Ultime Notizie dalla rete : Come diminuire La Polizia penitenziaria pesta i detenuti in custodia? Per Lega e Italia Viva è un possibile reato... da nulla ... dalle lesioni fino alla tortura, reato che fu introdotto nel 2017, e che io seguii come ... mancano i provvedimenti per diminuire le presenze in carcere: dall'eseguire in maniera alternativa le pene ...

Caldo e afa non accennano a diminuire: allarme siccità in Veneto Ma il balzo della colonnina di mercurio sta favorendo anche il diffondersi degli insetti fastidiosi per gli uomini e dannosi per le coltivazioni come la cimice asiatica e il moscerino dagli occhi ...

Rapporto Casa Bianca: “Servono investimenti e sussidi per diminuire la dipendenza dalle filiere globali… Il Fatto Quotidiano ... dalle lesioni fino alla tortura, reato che fu introdotto nel 2017, e che io seguii... mancano i provvedimenti perle presenze in carcere: dall'eseguire in maniera alternativa le pene ...Ma il balzo della colonnina di mercurio sta favorendo anche il diffondersi degli insetti fastidiosi per gli uomini e dannosi per le coltivazionila cimice asiatica e il moscerino dagli occhi ...