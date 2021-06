Colatura di alici di Cetara Dop protagonista a Slow Fish di Genova

(Di martedì 29 giugno 2021) LadidiDopdella decima edizione di “”. Particolarmente ricco il calendario degli eventi in calendario nella splendida location del centro storico di. La mattina del 2 luglio sarà dedicata al liquido ambrato proveniente dalla regione Campania che di recente ha concluso positivamente l’esito per l’ottenimento del marchio Dop. Sarà compito di Lucia Di Mauro, presidente dell’associazionedidiDop, aprire il laboratorio sperimentale di analisi ...

Ladidi Cetara Dop protagonista della decima edizione di 'Slow Fish'. Particolarmente ricco il calendario degli eventi in calendario nella splendida location del centro storico di Genova. ...... la comunità locale del FLAG della Costa d'Amalfi - Penisola Sorrentina partirà alla volta di Imperia per valorizzare le eccellenze della Campania, tra cui non può mancare ladidi ...GENOVA – La Colatura di Alici di Cetara Dop protagonista della decima edizione di “Slow Fish”. Particolarmente ricco il calendario degli eventi in calendario nella splendida location del centro storic ...Parte da Cetara il primo incontro relativo al progetto Mediterranean Lifestyle: un mare dove navigano anche le idee ...