Club per l’Unesco di Benevento, Achille Mottola è il nuovo presidente (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAchille Mottola è il nuovo presidente del Club per l’Unesco di Benevento. Giornalista, docente di media education e manager culturale, Mottola succede alla storica presidente Paola Cecere, alla guida del Club dalla sua nascita, avvenuta nel 2011, grazie a un gruppo di persone unite dall’amore per la cultura, per la propria terra e dall’interesse per gli ideali UNESCO. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto: Valeria Taddeo, Antonella Tarantino, Silvia Ullo, Mena Cinquegrana, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiè ildelperdi. Giornalista, docente di media education e manager culturale,succede alla storicaPaola Cecere, alla guida deldalla sua nascita, avvenuta nel 2011, grazie a un gruppo di persone unite dall’amore per la cultura, per la propria terra e dall’interesse per gli ideali UNESCO. IlConsiglio Direttivo è composto: Valeria Taddeo, Antonella Tarantino, Silvia Ullo, Mena Cinquegrana, ...

