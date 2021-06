Cinema | Starski | “Che rimpianto non aver girato con Polanski il film su Pompei”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIschia (Na) – Non ha paura che la computer graphic soppianti il suo mestiere, quello di scenografo, o – come preferisce chiamarlo – di “production designer”. E confessa: “Il segreto? Un lavoro certosino di studio e approfondimento di usi, costumi, architetture e atmosfere del periodo in cui è calato il”. Allan, premio Oscar per la scenografia di Schindler’s List, riceve a Ischia il premio alla carriera, applaudito dal pubblico della Cattedrale diroccata dell’Assunta, sul Castello aragonese, teatro della diciannovesima edizione dell’IschiaFestival. “Quest’isola è fantastica, è la mia quinta ...