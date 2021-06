Cina e Russia hanno rinnovato il “patto di amicizia” (Di martedì 29 giugno 2021) Mentre al G20 di Matera, un po’ “snobbato” da Pechino e Mosca, i ministri degli Esteri dei paesi del gruppo si impegnano a rafforzare “multilateralismo e cooperazione per rispondere alle sfide globali”, Cina e Russia rinsaldano i rapporti tramite un accordo bilaterale. Le due potenze hanno infatti rinnovato ieri il trattato, firmato nel 2001, di buon viCinato, amicizia e cooperazione per proporre “un nuovo tipo di relazioni internazionali in un momento di turbolenti cambiamenti”. Che cos’è il patto di amicizia Utilizzando le parole del leader russo ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Mentre al G20 di Matera, un po’ “snobbato” da Pechino e Mosca, i ministri degli Esteri dei paesi del gruppo si impegnano a rafforzare “multilateralismo e cooperazione per rispondere alle sfide globali”,rinsaldano i rapporti tramite un accordo bilaterale. Le due potenzeinfattiieri il trattato, firmato nel 2001, di buon vito,e cooperazione per proporre “un nuovo tipo di relazioni internazionali in un momento di turbolenti cambiamenti”. Che cos’è ildiUtilizzando le parole del leader russo ...

