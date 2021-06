Ciclismo | pagelle quarta Tour de France 2021 | Mark Cavendish immenso | Van Moer da applausi

(Di martedì 29 giugno 2021) Latappa delde(Redon – Fougeres, 150 km) vede la vittoria di, che si impone alper la trentunesima volta, davanti a Nacer Bouhanni e Jasper Philipsen. Tutto invariato in classifica generale al termine di una giornata per fortuna tranquilla dove non ci sono state cadute. Ledei protagonisti10: L’inglese trova una vittoria storica, la numero 31 al, che mancava su queste strade dal 2016. Dopo essersi imposto su questo stesso traguardo ...

Ledei protagonisti Tim Merlier 10: Il belga dopo la vittoria di tappa al Giro trova il successo anche al Tour de France, finalizzando un lavoro perfetto del team in un finale molto concitato ...LEDELLA SECONDA TAPPA LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA In casa Italia Sonny Colbrelli ci prova nel finale e risulta essere in prima persona colui che 'lancia' poi l'attacco di Van der Poel. ...La quarta tappa del Tour de France 2021 (Redon – Fougeres, 150 km) vede la vittoria di Mark Cavendish, che si impone al Tour per la trentunesima volta, davanti a Nacer Bouhanni e Jasper Philipsen. Tut ...I VOTI DEL DIRETTORE \| 27/06/2021 \| 19:16 di Pier Augusto Stagi. Mathieu VAN DER POEL. 10 e lode. Una vittoria che vale doppio – e per questo anche il bacio accademico - perché ...