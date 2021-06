Ciclismo, Davide Cassani: “Filippo Ganna non sarà l’uomo da battere alle Olimpiadi. Tre nomi pericolosi” (Di martedì 29 giugno 2021) Il dado è tratto. Mancano ormai poco più di tre settimane alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il ct Davide Cassani ha annunciato ieri a Milano i convocati dell’Italia per la prova su strada in linea di Ciclismo: si tratta di Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Damiano Caruso e Giulio Ciccone. A prendere parte alla cronometro saranno invece Bettiol ed il campione del mondo Filippo Ganna. Gli azzurri parteciperanno il 14 luglio alla Settimana Ciclistica Italiana che si svolgerà in Sardegna: si ritireranno dopo la terza tappa, per poi volare in Giappone per l’avventura ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Il dado è tratto. Mancano ormai poco più di tre settimanedi Tokyo 2021. Il ctha annunciato ieri a Milano i convocati dell’Italia per la prova su strada in linea di: si tratta di Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Damiano Caruso e Giulio Ciccone. A prendere parte alla cronometro saranno invece Bettiol ed il campione del mondo. Gli azzurri parteciperanno il 14 luglio alla Settimana Ciclistica Italiana che si svolgerà in Sardegna: si ritireranno dopo la terza tappa, per poi volare in Giappone per l’avventura ...

Advertising

StadioSport : Ciclismo, il CT Cassani comunica i convocati azzurri per Tokyo: Il CT Davide Cassani ha scelto gli uomini da convoc… - Gazzetta_it : VIDEO Cassani: “La mia Italia per #Tokyo2020: ho incluso anche Nibali perché...” - messina_oggi : Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per TokyoMILANO (ITALPRESS) - Il ct dell'Italciclismo Davide Cassani ha… - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Il ct dell’Italciclismo Davide Cassani hascelto gli azzurri che faranno parte della delegazion… - Bertolca10 : In vista delle prossime Olimpiadi arrivano la convocazioni per il ciclismo da parte del CT Davide Cassani: #Nibali,… -