Advertising

securenet : Christina Aguilera - Fall In Line ft. Demi Lovato - espadrillah : @dateraminati sjskskskls *gugla 'christina aguilera and mickey mouse feud' * - rooosk1 : RT @BSNewsItalia: Christina Aguilera supporta Britney attraverso dei tweet:”In questi giorni ho pensato a tutto quello che Britney sta pass… - BSNewsItalia : Christina Aguilera supporta Britney attraverso dei tweet:”In questi giorni ho pensato a tutto quello che Britney st… - xtinadailyYT : RT @rockolpoprock: Britney Spears, le ultime: il sostegno di Christina Aguilera, la sorella Jamie Lynn nella bufera -

Ultime Notizie dalla rete : Christina Aguilera

Sky Tg24

Britney Spears esono davvero nemiche? La lettera sfata qualsiasi dubbio e rivela i retroscena di ...Si è parlato in passato di una presunta rivalità fra le due, ma la lettera di oggi smentisce tutto per l'ennesima ...Sui social Christina Aguilera scrive una commovente lettera per Britney Spears: ecco le sue parole, che hanno emozionato il web.La cantante ha espresso grande supporto e tristezza verso la situazione della collega; Le due tra la fine degli anni ’90 e i 2000 sono state ‘rivali’ musicali; Hanno iniziat ...