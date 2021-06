Christina Aguilera scrive una bellissima lettera per Britney: “Il mio cuore è con lei” (Di martedì 29 giugno 2021) Non solo Justin Timberlake, Paris Hilton, Mariah Carey e Cher, adesso anche Christina Aguilera si è esposta ed ha deciso di prendere le parti di Britney Spears. I media fin dal loro esordio nel pop che conta nel 1999 le hanno dipinte come acerrime nemiche, ma chi segue Britney sa bene che è impossibile che abbia rivali, visto che non conosce la competizione e non le è mai importato nulla delle classifiche. La popstar di Beautiful ha più volte messo a tacere i rumor che la volevano contro la collega e nel 2018 si era augurata di riabbracciare presto la Spears: “Non posso mentire. Devo dire che è sempre così bello rivedere ... Leggi su biccy (Di martedì 29 giugno 2021) Non solo Justin Timberlake, Paris Hilton, Mariah Carey e Cher, adesso anchesi è esposta ed ha deciso di prendere le parti diSpears. I media fin dal loro esordio nel pop che conta nel 1999 le hanno dipinte come acerrime nemiche, ma chi seguesa bene che è impossibile che abbia rivali, visto che non conosce la competizione e non le è mai importato nulla delle classifiche. La popstar di Beautiful ha più volte messo a tacere i rumor che la volevano contro la collega e nel 2018 si era augurata di riabbracciare presto la Spears: “Non posso mentire. Devo dire che è sempre così bello rivedere ...

