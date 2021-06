Chiara, uccisa a 16 anni. Un coetaneo confessa: "Spinto da voce interiore" (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - uccisa a coltellate ma ancora mistero sul movente. “Una voce interiore mi ha detto di uccidere”, avrebbe raccontato il 16enne accusato di omicidio premeditato che, nella notte, ha confessato di aver colpito a morte Chiara Gualzetti, amica coetanea (avrebbe festeggiato il compleanno nei prossimi giorni) il cui corpo senza vita è stato trovato ieri pomeriggio a Monteveglio (Bologna) a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva con i genitori. Era scomparsa da domenica mattina dopo, secondo il quadro ricostruito dagli inquirenti, aver accettato un appuntamento con l'amico vicino ad un bosco nel ... Leggi su agi (Di martedì 29 giugno 2021) AGI -a coltellate ma ancora mistero sul movente. “Unami ha detto di uccidere”, avrebbe raccontato il 16enne accusato di omicidio premeditato che, nella notte, hato di aver colpito a morteGualzetti, amica coetanea (avrebbe festeggiato il compleanno nei prossimi giorni) il cui corpo senza vita è stato trovato ieri pomeriggio a Monteveglio (Bologna) a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva con i genitori. Era scomparsa da domenica mattina dopo, secondo il quadro ricostruito dagli inquirenti, aver accettato un appuntamento con l'amico vicino ad un bosco nel ...

