Chiara uccisa a 15 anni nel bosco Confessa coetaneo

(Di martedì 29 giugno 2021)la sedicenne bologneae.Gualzetti non c’è più, strappata alla vita per mano di unnon corrisposto. Omicidio aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima aveva meno di 18. È questa l’ipotesi d’accusa formulata dalla Procura per i minorenni di Bologna nei confronti del ragazzo di 16sottoposto a fermo nella notte, dopo l’interrogatorio nel corso del quale hato di aver assassinatoGualzetti, la ragazza trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, a qualche centinaia di metri da casa. Gli inquirenti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara uccisa

Quella dia nemmeno 16 anni per motivi ancor da comprendere, e quella del suo presunto assassino, un coetaneo. Due ragazzi che si frequentavano, e le cui famiglie si conoscevano. La ...Ha dato appuntamento aGualzetti, l'ha portata ai margini del bosco nel parco dell'Abbazia di Monteveglio e lì l'ha, domenica scorsa . In quel punto, parzialmente nascosto da un ...Le indagini sono ancora in corso per risalire al movente reale dell’omicidio di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa a coltellate e trovata ...Il sindaco metropolitano Virginio Merola esprime “vicinanza alla famiglia della ragazza uccisa e solidarietà al sindaco Daniele Ruscigno e alla comunità di Valsamoggia in un momento così doloroso, a n ...