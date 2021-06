Chiara Gualzetti, uccisa a 15 anni a coltellate. Il padre ha trovato minacce nella chat del telefono (Di martedì 29 giugno 2021) Chiara Gualzetti, scomparsa domenica, è stata ritrovata in una scarpata nel parco dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna). Un coetaneo ha confessato. Lo strazio dei genitori Leggi su corriere (Di martedì 29 giugno 2021), scomparsa domenica, è stata ritrovata in una scarpata nel parco dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna). Un coetaneo ha confessato. Lo strazio dei genitori

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Agenzia_Italia : Chiara, uccisa a 16 anni. Un coetaneo ha ammesso l'omicidio - Agenzia_Ansa : Il ragazzo fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti è un italiano di 16 anni. Il provvedimento è stato eseguito a… - CorriereQ : Bologna: Chiara Gualzetti 16enne scomparsa trovata morta ai bordi di un bosco - morry74 : Chiara Gualzetti, in paese con gli amici e con uno si era allontanata. La madre disperata: 'Chi me la riporterà?'… -