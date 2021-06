Chiara Gualzetti, l'assassino incastrato dalla chat cancellata: 'Sentivo le voci e l'ho uccisa' (Di martedì 29 giugno 2021) Messo alle strette dagli inquirenti, il minore fermato per il delitto ha confessato tutto: adesso è accusato di omicidio premeditato. L'arma utilizzata per uccidere la 16enne è stata posta sotto ... Leggi su today (Di martedì 29 giugno 2021) Messo alle strette dagli inquirenti, il minore fermato per il delitto ha confessato tutto: adesso è accusato di omicidio premeditato. L'arma utilizzata per uccidere la 16enne è stata posta sotto ...

