Chiara Gualzetti | il papà | «Conosco l' assassino | non ha demoni Voglio giustizia per mia figlia»

(Di martedì 29 giugno 2021) Ildi, la 16enne uccisa a coltellate da un coetaneo vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), non crede all'ipotesi del "demone" che il giovane...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

... lei non ha più futuro e io non ho nessun futuro senza di lei", si dispera Vincenzo, il papà di, la 15enne trovata morta ieri a Monteveglio, uccisa dall'amico 16enne che ...... dopo l'interrogatorio nel corso del quale ha confessato di aver assassinato. Gli inquirenti, coordinati dalla procuratrice Silvia Marzocchi e dal pm Simone Purgato, hanno elementi ...La ragazza frequentava il suo assassino che all'ultimo appuntamento è arrivato con un coltello. Ignoto il movente, si indaga sul rapporto tra i due ...Il papà di Chiara Gualzetti, la 16enne uccisa a coltellate da un coetaneo vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), non crede all'ipotesi del "demone" che il ...