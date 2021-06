Chiara Gualzetti | ennesima vittima d’amore?

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono notizie che non vorremmo mai sentire, ma purtroppo la vita è fatta anche di questo. La protagonista di questatragedia è. Una vita da vivere, un mondo da scoprire, sogni da realizzare. Tutto questo per lei non c’è più. Tutto si è fermato il 27 giugno 2021. Chi eraGaulzetti?