Chiara Gualzetti | 16 anni | morta accoltellata da un amico coetaneo | corpo trovato in un campo nel Bolognese

Advertising

infoitinterno : Bologna, omicidio Chiara Gualzetti: chi era la 15enne trovata morta vicino a casa - AnnamariaBosia : RT @EugenioCardi: Chiara, 15 anni, inizialmente scomparsa, è stata ritrovata. Morta. L'avrebbe ammazzata a coltellate un suo coetaneo. 15 a… - infoitinterno : Bologna, omicidio Chiara Gualzetti. Fermato l'amico che confessa - zazoomblog : Chiara Gualzetti l’assassino è un coetaneo: il ragazzo ha confessato - #Chiara #Gualzetti #l’assassino - be_marconi : RT @tempoweb: Chiara Gualzetti, ha confessato l'amico anche lui 16enne. Uccisa a coltellate, il delitto choc nel Bolognese -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

Indagato un minore: interrogatorio in corso È in corso l'interrogatorio del minore indagato per l'omicidio della 16enne, trovata morta a Monteveglio, in provincia di Bologna. A ...Sospetti su un coetaneo per la morte della sedicenne, scomparsa di casa da ieri e trovata cadavere ai margini di un bosco a Monteveglio, in provincia di Bologna. Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe fatto alcune dichiarazioni ...Una 16enne, Chiara Gualzetti, è stata trovata morta ai margini di un bosco a Monteveglio (Bologna). La giovane era scomparsa domenica da casa. La procura ordinaria, insieme a quella per i minori, ...Chiara Gualzetti era sparita da casa domenica 27 giugno in zona Monteveglio nel Bolognese: sarebbe stata accoltellata da un amico della stessa età ...